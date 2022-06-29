مثقّفون انتهازيّون في خدمة الانقلاب بقلم: حمّه الهمّامي - حمه الهمامي

2022/06/29 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمه_الهمامي مثقّفون انتهازيّونفي خدمة الانقلاببقلم: حمّه الهمّامي"المُثَقفون هم أكثر الناس قدرًة على الخيانة، لأنّهم أكثرهم قدرةً على تبريرها"ف.إ.



لينينوجدت نفسي، طوال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن انطلق، ما سُمّي زورا وبهتانا، "الحوار الوطني لصياغة دستور تونس الجديدة"، مدفوعا في كل لحظة، إلى استحضار ما قاله قائد الثورة الروسية البلشفية، فلاديمير إيليتش لينين، عن المثقفين، و ......





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