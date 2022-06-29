2022/06/29 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eW1pLPgMgbU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستكون الحكومة العراقية المقبلة نسخة من الحكومات السابقة؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ستكون الحكومة العراقية المقبلة نسخة من الحكومات السابقة؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).