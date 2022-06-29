أمانة مجلس الوزراء: التوقيفات التقاعدية للعقود والأجراء يمكن تقسيطها

2022/06/29 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، إمكانية تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية للعقود والأجراء المثبتين على الملاك الدائم.وجاء في كتاب موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي رداً على استفسار نيابي بشان شريحة العقود والأجراء أطلعت عليه /المعلومة/ إنه “لا يوجد مانع قانوني يحول دون تقسيط مبالغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمة المبحوث […]

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