الوحش وقطيع الذئاب والوطواط.. سيارات لا تعرف المستحيل في 2022

2022/06/29 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتضنت مقاطعة سا**** البريطانية الدورة الجديدة لمهرجان “جود وود” ، أبرز مهرجانا للسرعة في العالم، في الفترة بين 23 و 26 يونيو الجاري.وخلال دورته لهذا العام، شهد المهرجان مشاركة مجموعة متميزة من السيارات، كان من ضمنها النماذج الاختبارية، والموديلات التي تطرح للمرة الأولى، وأخرى حظيت بتعديلات جاذبة للأنظار في تصميمها الخارجي.ويكشف […]

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سيارات لا تعرف المستحيل في 2022 أولاً على ايرث نيوز.

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