مساحات مخفية على متن الطائرات محظورة على الركاب..أين تقع؟

2022/06/29 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع الطائرات ذات الهيكل العريض بمساحات مخفية على متنها، يلجأ الطيارون وطاقم الطائرة إليها للراحة خلال الرحلات الطويلة.كما يُمنع دخول المسافرين إليها تحت أي ظرف، وصُممت حتى تكون متوارية عن الأنظار.

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