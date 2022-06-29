هذا القارب

2022/06/29 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار أحدث جيل جديد من القوارب الكهربائية في ستوكهولم ضجة واسعة.فسكان العاصمة السويدية، أرخبيل يتألف من 14 جزيرة متصلة بواسطة 57 جسرًا، لديهم تاريخ طويل في استخدام المراكب المائية، لاسيمامع أسطول يقدر بنحو 756 ألف قارب ترفيهي.

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