2022/06/29 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط 9 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط 9 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد". وأضاف، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود حاوية تحتوي (دراجات نارية) وثلاث حاويات تحتوي (مادة المعسل) وحاوية تحتوي (مستلزمات طبية) وحاوية تحتوي (معملا لانتاج الزجاج) وباقي الحاويات تحتوي (مواد متنوعة) وجميع المواد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة". وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الكمرك".

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