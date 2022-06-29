2022/06/29 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، العثور على مقذوفات حربية خلال عمليات تفتيش وتطهير في كركوك وسامراء وذكر بيان للشرطة تلقته ايرث نيوز، انه “نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش مناطق (حاوي الزاب، عريشة […]

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