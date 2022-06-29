2022/06/29 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق ارتفاعاً مخيفاً بعدد

اصابات كورونا، خلال آخر 24 ساعة،

فيما تواصل الاصابات بالارتفاع

في محافظة كربلاء المقدسة، في الوقت

الذي تستمر وزارة الصحة بتخفيض

عدد الفحوصات المختبرية المشخصة

للاصابة ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل ارتفاعاً مخيفاً باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل ارتفاعاً مخيفاً باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).