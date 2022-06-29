العيداني: غداً ستصوت الاتحادات الخليجية على ملف استضافة البصرة لخليجي 25

2022/06/29 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاربعاء، أن يوم غد سيشهد تصويت الاتحادات الخليجية على ملف استضافة البصرة لبطولة خليجي 25.وقال العيداني في تصريح صحفي، تابعته ايرث نيوز، إن “البصرة أكملت كافة متطلبات إقامة البطولة من ناحية البنى التحتية والملاعب وكل ما يؤهلها لإقامة البطولة”.وأضاف أن “يوم غد ستقوم الاتحادات بالتصويت […]

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