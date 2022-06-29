الناتو يطلق آلية انضمام السويد وفنلندا.. ويقر

2022/06/29 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما.

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