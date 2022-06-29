رئيس الجبهة التركمانية العراقية يدعو تركيا تطوير القطاع الزراعي في كركوك

2022/06/29 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

إستقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران المستشار الزراعي لسفارة الجمهورية التركية في العراق الدكتور مجاهد اوزتورك والوفد المرافق له، اليوم الاربعاء الموافق ٢٩ حزيران ٢٠٢٢، بمبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية بمدينة كركوك.

وحضر استقبال الوفد نواب رئيس الجبهة التركمانية، هيثم هاشم ومختار أوغلو وهشام بيراقدار، وعضو المكتب السياسي، أمين غريب، ومسؤول فرع كركوك للجبهة، قحطان الونداوي، ورئيس مؤسسة المجتمع المدني التركماني استبرق يزار أوغلو، وجمعية المستقبل للمهندسين الزراعيين التركمان وجمعية فلاحين التركمان.

ورحّب رئيس الجبهة التركمانية العراقية بالوفد الزائر، مثمناً هذه البادرة، الأولى من نوعها، للإهتمام بالقطاع الزراعي والعمل على تطويره في محافظة كركوك..

وأكد رئيس الجبهة التركمانية أن “الواقع الزراعي في كركوك بحاجة إلى مشاريع ستراتيجية وجهود مشتركة مع الدولة الجارة تركيا”، وأضاف أن “مشكلة الأراضي في كركوك حالت دون تطوير واقعها الزراعي”.



مبيناً أن “الجبهة التركمانية العراقية تدعم المشاريع التنموية والتطويرية للواقع الزراعي بما يخدم العلاقات التأريخية الثنائية بين البلدين”.

وأكد الدكتور مجاهد أوزتورك ان “هناك اهتماماً للملف الزراعي والعمل على تنميته في محافظة كركوك، كونها أرض خصبة، وسيتم العمل بهذا الاتجاه بالتعاون مع الجبهة التركمانية العراقية والحكومة المحلية في المحافظة”.

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