“تجنباً للإزدواج الضريبي” تعديل صياغة البروتوكول الاقتصادي بين الحكومتين العراقية والإيرانية

2022/06/29 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وافقت الحكومة الإيرانية على مقترح وزارة الاقتصاد التابعة لها، بصياغة بروتوكول تعديل للإتفاقية بين الحكومتين الإيرانية والعراقية لتجنب الإزدواج الضريبي وتبادل المعلومات حول ضرائب الدخل ورأس المال.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والمالية بشأن مشروع بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات حول الضرائب على العوائد ورأس المال والسماح بتبادل وثائقها.

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