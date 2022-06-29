الأول منذ عام.. العراق يسجل أرتفاعاً مخيفاً بإصابات الجائحة

2022/06/29 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومسجلت وزارة الصحة 2628 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الأربعاء 29 حزيران 2022.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد ايوم)، إنها "سجلت حالتي وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 675 حالة".

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