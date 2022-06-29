الصحة تسجّل 2628 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

2022/06/29 | 16:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجّلت وزارة الصحة 2628 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الأربعاء 29 حزيران 2022.



وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنها “سجلت حالتي وفاة اليوم، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 675 حالة”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 13246”.

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