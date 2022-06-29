رئيس وزراء بريطانيا: إذا كان بوتين امرأة لما غزا أوكرانيا.. ماذا قصد جونسون؟

2022/06/29 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في أوكرانيا" كان بمثابة "مثال ممتاز للذكورة السامة".

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