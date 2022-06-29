امرأتان في المطار تكشفهما الأشعة السينية.. 109 حيوانات داخل حقيبتيهما

2022/06/29 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون تايلانديون أنه أُلقي القبض على امرأتين في مطار سوفارنابومي في بانكوك بتهمة التهريب، بعد العثور على 109 حيوانات حية داخل أمتعتهما.

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