2022/06/29 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو تحالف الفتح في محافظة الانبار محمود الحياني، الأربعاء، السبب الرئيس وراء الانقسامات وانسحاب نواب تحالف السيادة والاتجاه نحو العزم المنضوي تحت الإطار التنسيقي، فيما رجح تشكيل تحالف جديد من النواب السنة المنسحبين ينطوي تحت الإطار ويساهم في تشكيل الحكومة الجديدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفينة “السيادة” تواصل الغرق..وترجيحات بتشكيل تحالف جديد يذهب مع الإطار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفينة “السيادة” تواصل الغرق..وترجيحات بتشكيل تحالف جديد يذهب مع الإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).