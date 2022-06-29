النزاهة: استقدام مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاضراره المال العام بــ 1,4 مليار دينار

2022/06/29 | 17:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور أمراً باستقدام مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

الدائرة أكدت أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ لثبوت احداثه الضررعمداً بالمال العام.

وأضافت أن المدير العام ارتكب مخالفات في شراء قطعة أرض مشيّد عليها (سينما) من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي المساهمة في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية وتسديد سعر شرائها البالغ(1,400,000,000) مليار دينار دون اتمام اجراءات نقل ملكيتها، الأمر الذي أدى الى الحاق الضرر بالمال العام.

واوضحت الدائرة ان المحكمة اصدرت أمر الاستقدام بحق المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا على شخصين آخرين في القضية نفسها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع ايقاع الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم ومنع سفرهم؛ كون الجريمة واقعة على المال العام.

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