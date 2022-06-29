الصحة توافق على صرف مخصصات الشهادة لأطباء التخدير

2022/06/29 | 17:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب أحمد الربيعي يستحصل موافقة وزير الصحة على صرف مخصصات الشهادة لأطباء التخدير استحصل عضو مجلس النواب العراقي، النائب أحمد طه الربيعي، موافقة وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي على صرف مخصصات الشهادة لأطباء التخدير والعناية المركزة.ونقل بيان صحفي ان “النائب الربيعي زار، اليوم، وزير الصحة وبرفقته مجموعة من ممثلي اللجنة التنسيقية لأطباء التخدير […]

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