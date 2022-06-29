الزراعة تعلن آلية توزيع المساحات المشمولة بالخطة الزراعية

2022/06/29 | 17:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، آلية توزيع المساحات المشمولة بالخطة الزراعية، فيما أشارت إلى أن مساحة الخطة الصيفية انخفضت بواقع مليون و100 ألف دونم.

وقال المتحدث بإسم وزير الزراعة هادي هاشم، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “العراق يمتلك أكثر من 25 مليون دونم قابلة للزراعة، إذا توفرت فيها عوامل الإنتاج وبالدرجة الأساسية الوفرة المائية”.

وأضاف، أن “السبب الرئيس وراء انخفاض المساحات المزروعة هو تحديد المساحات المزروعة من الموارد المائية على أساس شح المياه والخزين المائي المتوفر”، مبيناً أن “جميع الخطط الزراعية السنوية للوزارة يجري تخفيضها على أساس المتاح من المياه”.

وأوضح أن “وزارة الزراعة قدمت خطة صيفية بواقع مليونين و800 دونم، وجرى تخفيضها الى مليون و700 دونم، بناء على طلب من وزارة الموارد المائية وفق الحصة المائية المتاحة لزراعة المحاصيل الصيفية”.

وأوضح، أن “انخفاض المساحات الزراعية يؤثر بالدرجة الأساسية على الإنتاج الزراعي، وبالتالي يقلل من نسبة تحقيق الاكتفاء من المحاصيل، أضافة إلى انحسار المساحات الخضراء الذي يؤثر بيئيا من خلال ترك المساحات جرداء وتكون عرضة لإثارة الغبار، وكذلك زحف التصحر على هذه المساحات”.

وأكد، أن “وزارة الزراعة حريصة على تقديم خطط زراعية تلائم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتحسين المستوى البيئي والمناخي الذي يليق بالعراق وكذلك وفرة مياه النهرين، على أنه بلد يمر به نهران لا يجب أن يكون بهذا المستوى”.

وبين أن “الوزارة طالبت مراراً الحكومة برفع مستوى التفاوض للوصول الى نتائج مرجوة من الجانبين التركي والايراني، للحصول على حصة العراق المائية المقرة وفق الاعراف والقوانين الدولية التي ضمنت الحصص المائية للبلدان”.

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