2022/06/29 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ في ظل تعايش دول العالم مع فيروس كورونا، دخل العراق بالموجة الخامسة من تفشيه، مسجلا آلاف الإصابات بشكل يومي، لكن ما تزال الجهات المعنية تنتظر التطورات لتتخذ إجراءات للحد من هذا التفشي، دون أن تقدم على أي خطوة في الوقت الراهن.وقد بدأت إصابات كورونا منذ هذا الاسبوع بالتصاعد حتى بلغت أكثر من […]

ظهرت المقالة تفش جديد لكورونا في العراق..



والجهات المختصة “تتفرج” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفش جديد لكورونا في العراق.. والجهات المختصة “تتفرج”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفش جديد لكورونا في العراق.. والجهات المختصة “تتفرج”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).