وكالة إيرانية: مباحثات قطر حول النووي انتهت بلا نتائج

2022/06/29 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع إن ما منع حصول نتيجة في

جولة مفاوضات قطر بين إيران وأمريكا، هو

إصرار الجانب الأمريكي على نص مقترحه في

فيينا 7 والذي لا يتضمن “ضمانا لاستفادة

إيران الاقتصادية”.

وأضاف المصدر المطلع على ا

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