عامل بنغلاديشي يسرق 70 ألف دولار من منزل في بغداد

2022/06/29 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام،

الأربعاء، عن اعتقال عامل بنغلاديشي

سرق 70 ألف دولار من منزل في بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن "عاملا

بنغلاديشي الجنسية استغل ثقة صاحب

الدار وسرق منه مبلغ 70 الف د

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