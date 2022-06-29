الصحة توافق على صرف مخصصات الشهادة لهذه الفئة من الأطباء

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة استجاب لهذه المطالبة.

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