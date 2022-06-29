2022/06/29 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر في الصورة ما يبدو أنهم جنود أسرى من ذوي البشرة السمراء، وقيل في التعليقات المرافقة إنها تُظهر "أسرى الجيش الإثيوبي ليلة الأمس"، في منطقة الفشقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا المتنازع عليها بين البلدين.

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