ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن حرس حدود المنطقة الخامسة، اليوم الاربعاء، عن ضبط مبلغ كبير من المال بحوزة مسافر أجنبي في مطار النجف.

وقال حرس الحدود في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الأشرف الدولي تمكنت من ضبط مبلغ من المال قدره ٣٢٥٠٠٠٠٠ دينار عراقي كانت بحوزة مسافر أجنبي الجنسية".وضاف انه "تم إحالة الأوراق التحقيقية والمتهم على القضاء لمخالفته قانون البنك المركزي العراقي".

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