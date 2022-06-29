هيئة الكمارك تمنع تهريب نحو 32 مليون دينار في مطار النجف

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء 28 حزيران 2022، احباط عملية تهريب اكثر من 32...

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