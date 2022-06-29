“ضلوا طريقهم فماتوا عطشاً”..صحراء ليبيا تبتلع 20 مهاجراً

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية بالقرب من تشاد، قضى 20 مهاجراً عطشاً فوق الرمال الحارة.فبعد أكثر من أسبوع على انقطاع الاتصال بهم، أعلنت خدمة الإسعاف الليبية، اليوم الأربعاء، […]

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