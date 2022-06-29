2022/06/29 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر باستقدام مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.واكدت الدائرة في بيان ورد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستقدم مدير عام في وزارة العمل لإضراره بالمال العام بـ1,4 مليار دينار المركز الخبري الوطني.

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