بعد البانزين ازمة “النفط الابيض” الكاز تهدد اصحاب المولدات و المزارعين و المواطنين في سنجار

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بقرار من مجلس الوزراء العراقي و بتنفيذ مباشر من الاجهزة الامنية العراقية تم اغلاق جميع محطات التعبئة ” البانزينخانات ” في محافظة نينوى و هذا القرار يشمل كل العراق بما فيهم قضاء سنجار و ناحية سنوني، مبررين قرارهم هذا بأن هذه المحطات تتسبب في تهريب كميات كبيرة من البانزين و الكاز من …

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