2022/06/29 | 18:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار بالصور، رجال الدين الايزيديين يقومون بمراسم فتح مقابر قرية قني، شرق قضاء سنجار، بالادعية والاقاويل والموسيقى الدينية الايزيدية.وتوجد في قرية قني ستة مواقع لمقابر جماعية وتضم رفات الضحايا الايزيديين الذين لقوا حتفهم على يد عصابات داعش الارهابية عند اجتياهم لمناطق سنجار في آب ٢٠١٤.

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