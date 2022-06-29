المركزي العراقي يرفع التمويل اللازم للمبادرات التنموية لـ18 تريليون دينار

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، رفع التمويل اللازم لمبادراته التنموية إلى 18 تريليون دينار.وقال البنك المركزي في بيان له إن "التمويل اللازم للمبادرة التنموية مستمر"، مبيناً أنه "تقرر رفع المبالغ المالية الخاصة بها لتصل إلى 18 تريليون دينار".

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