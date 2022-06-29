العراق يتسلم مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التسويق

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، تجاوز الكميات المسوقة لمحصول الحنطة هذا العام عتبة المليوني طنا خلال الموسم التسويقي الحالي.وذكرت وزارة التجارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، أن مدير عام …

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