الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل الى تركمانستان للمشاركة في قمة بحر قزوين

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى عاصمة تركمانستان عشق آباد، للمشاركة في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.ويشارك في القمة قادة روسيا وتركمانستان وأذربيجان وإيران وكازاخستان.وسيتبادل زعماء الدول خلال القمة وجهات النظر حول مجموعة واسعة … Readmore

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