عالية نصيف تحذر من اضطرار الدولة العراقية الى دفع غرامات بملايين الدولارات بسبب سياسات وزارة النقل

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت النائبة عالية نصيف، اليوم الأربعاء، من اضطرار الدولة العراقية الى دفع غرامات وتعويضات كبيرة بملايين الدولارات الى شركات رفعت دعاوى قضائية على وزارة النقل بسبب “سياسات الوزير الحالي”.وذكرت نصيف: ان “من أبرز هذه الدعاوى القضائية هي التحكيم الدولي … Readmore

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