2022/06/29 | 18:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة حاج عراقي في المدينة المنورة إثر إصابته بجلطة دماغية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن " الحاج محمد عبيد عبوسي والبالغ من العمر 60 سنة من اهالي محافظة واسط توفى نتيجة لتعرضه الى الاصابة بجلطة دماغية نقل على إثرها الى مستشفى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة".

واضاف البيان، ان "ذوي المرحوم طالبوا بنقل جثمانه الى العراق، وان الهيئة ستقوم بكافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات السعودية من اجل تسهيل عملية ارجاعه الى ارض الوطن ليدفن هناك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج: وفاة حاج عراقي في المدينة المنورة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج: وفاة حاج عراقي في المدينة المنورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).