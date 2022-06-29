رئاسة الجمهورية ترد بشأن تهجم الصدر على برهم صالح

2022/06/29 | 18:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بتوضيح على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدة أن موقف الرئيس العراقي برهم صالح ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة في تغريدة لها عبر تويتر تابعها NRT عربية، انه "سبق وأن تسلمت مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب".

واوضحت ان " صالح كان قد وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

في وقت سابق من اليوم، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه من المخجل جدا ان يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية التوقيع على قانون تجريم التطبيع.

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر، أنه "من المخجل جدا أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)".

واعتبر انه "من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق".

وأعلن الصدر براءته أمام الله وأمام الشعب العراقي عما وصفها بـ"الجريمة"، معربا عن اسفه لـ "ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا"، في اشارة الى الرئيس العراقي برهم صالح.

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