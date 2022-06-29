البيئة تؤكد ضرورة التصدي لتغير المناخ: لا مجال للتقاعس

2022/06/29 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة البيئة عن اطلاق مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق "بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي بالشراكة مع الحكومة الكندية والمملكة المتحدة".

وأكد وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي خلال حفل إطلاق المشروع، على ضرورة أن "يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، ولا مجال للتقاعس كونه من أكثر البلدان عُرضة لمخاطر تأثير تغير المناخ وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة".

وأضاف، أن "خطة العمل المقترحة في هذا المشروع تُمثل خارطة طريق شاملة مستندة على مبادرات تغير المناخ الى جانب خطوات اطارية قانونية وتنظيمية ستدعم هذا المشروع الذي يهدف للتنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال سلسلة من الخطوات القابلة للتنفيذ والمرتبطة بالرؤية الوطنية ومساهمة العراق اتجاه اتفاق باريس للمناخ".

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