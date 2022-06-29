الربيعي يستحصل موافقة وزير الصحة على صرف مخصصات الشهادة لأطباء التخدير والعناية المركزة

2022/06/29 | 18:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إستحصل عضو مجلس النواب العراقي، النائب أحمد طه الربيعي، موافقة وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي، على صرف مخصصات الشهادة لأطباء التخدير والعناية المركزة.

ونقل بيان صحفي ان “النائب الربيعي زار، اليوم الأربعاء، وزير الصحة وبرفقته مجموعة من ممثلي اللجنة التنسيقية لأطباء التخدير في العراق، وعرض الربيعي أهمية إطلاق مخصصات الشهادة لشريحة أطباء التخدير والعناية المركزة، لعودة هذا الموضوع عليهم بالمنفعة الاقتصادية، وتثميناً لجهودهم في أداء واجبهم بافضل وجه وأحسن حال”.

وأضاف البيان أن “وزير الصحة استجاب لهذه المطالبة ووافق على صرف مخصصات الشهادة لأطباء، مرحِباً بدوره بزيارة النائب الربيعي واهتمامه بقطاع الأطباء وإيصال صوتهم للجهات المسؤولة ليحصلوا على حقوقهم بالكامل”.

من جهة ثانية ناقش النائب، الواقع الصحي في البصرة وعرض بعض المقترحات بشأن ايجاد الحلول لمرضى السرطان وأهمية إنشاء صندوق وطني للأورام السرطانية يدعم من البترودولار، فيما أكد الوزير أهمية هذا المقترح في تذليل العقبات المالية أمام توفير العلاجات والأدوية لمرضى السرطان في البصرة والمحافظات الجنوبية.

المكتب الإعلامي للنائب

أحمد طه الربيعي

عضو لجنة النزاهة النيابية

٢٩–٦–٢٠٢٢

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