بيان عربي مشترك يؤكد دعمه لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

2022/06/29 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، وأكدا ضرورة التزام طهران بسياسة حسن الجوار.

وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة البحرينية المنامة: "بحث الجانبان التدخلات الإيرانية، وأكدا ضرورة التزام إيران بحسن الجوار وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وعلى الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

ومن جانبه، قال شكري إن "المباحثات ركزت على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

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