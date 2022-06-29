2022/06/29 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماعات الجارية بين قادة الإطار التنسيقي، مبينا ان ثلاثة أسماء تطرح لتولي رئاسة الحكومة سيتم البت فيها خلال الأيام المقبلة.

قال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) انه "لغاية اللحظة لم يناقش الإطار التنسيقي الشيعي بشكل رسمي وجدي قضية ترشيح الشخصيات لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وما يجري من حديث عكس ذلك غير صحيح اطلاقا".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان " الأسماء" الحقيقية المطروحة لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، خلال حوار ونقاش بعض قادة الإطار، لكن بشكل غير رسمي هي كل من (محافظ البصرة اسعد العيداني ومستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، الوزير السابق محمد شياع السوداني) وان اي اسم يطرح خارج هذه الأسماء هي غير دقيقة".

وأشار المصدر الى ان "الاجتماعات المقبلة ستحسم اختيار رئيس الحكومة وفقا للمعايير التي يضعها قادة الإطار التنسيقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وزير ومستشار ومحافظ".. أسماء متداولة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وزير ومستشار ومحافظ".. أسماء متداولة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).