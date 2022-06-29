الحردان: السيادة غير مؤثر والإطار صاحب القرار 

2022/06/29 | 18:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد المحلل السياسي حمزة الحردان، الأربعاء، ان تحالف السيادة طرف غير مؤثر في معادلة تشكيل الحكومة، مبينا ان الاطار التنسيقي صاحب القرار السياسي.وقال الحردان في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه ” بعد تفكك التحالف الثلاثي اصبح تحالف السيادة ركن غير مهم في عملية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.وأضاف، ان “الاطار التنسيقي يجري […]

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