2022/06/29 | 18:08 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
اكد المحلل السياسي حمزة الحردان، الأربعاء، ان تحالف السيادة طرف غير مؤثر في معادلة تشكيل الحكومة، مبينا ان الاطار التنسيقي صاحب القرار السياسي.
وقال الحردان في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه ” بعد تفكك التحالف الثلاثي اصبح تحالف السيادة ركن غير مهم في عملية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وأضاف، ان “الاطار التنسيقي يجري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحردان: السيادة غير مؤثر والإطار صاحب القرار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد المحلل السياسي حمزة الحردان، الأربعاء، ان تحالف السيادة طرف غير مؤثر في معادلة تشكيل الحكومة، مبينا ان الاطار التنسيقي صاحب القرار السياسي.
وقال الحردان في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه ” بعد تفكك التحالف الثلاثي اصبح تحالف السيادة ركن غير مهم في عملية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وأضاف، ان “الاطار التنسيقي يجري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحردان: السيادة غير مؤثر والإطار صاحب القرار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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