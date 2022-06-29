البيئة تطلق حملة توعية بيئية بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)

2022/06/29 | 18:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بتوجيه من معالي وزير البيئة “وكالة” الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، أطلقت وزارة البيئة حملة توعوية إرشادية بيئية بالتزامن مع ذكرى زيارة استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام).

مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي بالوزارة، أمير علي الحسون، أكد ان “فرق وزارة البيئة متمثلة بدائرة التوعية والإعلام البيئي، اطلقت حملة توعية على امتداد طرق الزائرين المتوجهين لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (عليه السلام)، مبينا أن “الحملة شملت توزيع منشورات وبث الإرشادات عبر الإذاعات الثابتة والمتحركة التي تحث المواطنين الالتزام بالوقاية البيئية والصحية ولبس الكمامات والنظافة الشخصية لمنع تفشي انتشار الأمراض والفيروسات بين الزائرين.

وأضاف أن “الحملة تضمنت أيضا نصب خيم للفرق البيئية لتقديم الخدمات لمجاميع الزائرين، إضافة الى نشر اللافتات التي تحث المواطنين على أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

وأشار الحسون الى أن “الزيارات المليونية مناسبات مهمة لقيام فرق التوعية البيئية للتوجه الى أكبر عدد من المواطنين، لنشر التوعية بين صفوف الزائرين بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء الممتدة على طول الطريق المؤدي للعتبة الكاظمية المقدسة”.

دائرة البيئة

دائرة التوعية والإعلام البيئي

٢٠٢٢/٦/٢٩

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