2022/06/29 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النصر السعودي، الأربعاء، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربًا للفريق، لمدة موسمين، خلفاً للأرجنتيني ميغيل روسو، الّذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر السعودي يُعيّن مدربًا جديدًا.. من هو رودي غارسيا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر السعودي يُعيّن مدربًا جديدًا.. من هو رودي غارسيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).