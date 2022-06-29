2022/06/29 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، احباط محاولة تهريب 9 حاويات في مركز كمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تمكن كادر مركز كمرك ام قصر الشمالي من احباط محاولة تهريب (٩) حاويات محملة (دراجات نارية مستعملة و معسل اركيلة و مستلزمات طبية و معمل لقص الزجاج و […]

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