التربية تشكل لجنة للتحقيق بحادثة تعرض لها طالب أثناء أداء الامتحانات

2022/06/29 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق بحق المتسبب بالحادثة التي تعرض لها الطالب محمد جلال أثناء الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الدليمي استقبل اليوم، الطالب محمد جلال وهو أحد طلبة الصف السادس الابتدائي في مدرسة النخيل التابعة لتربية الرصافة الثانية، لمعرفة ملابسات الحادثة التي تعرض لها أثناء فترة ادائه الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية، بحضور مدير عام التقويم والامتحانات ومدير عام المناهج ومعاون مدير الاشراف التربوي في الرصافة الثانية". وأضافت، أن "الوزير استمع خلال اللقاء إلى تفاصيل الحادثة وحيثياتها بشكلٍ مباشر وبحضور والدي الطالب، فضلاً عن إعطاء الفرصة للقائمين على الامتحان لبيان الأسباب التي أثرت على طبيعة أداء التلميذ لامتحاناته". وقال الدليمي، بحسب البيان، إن "المسؤولية الملقاة على عاتق التربوي هي رعاية الطالب والأخذ بيده الى بر الأمان، وغاية عمل التربويين تكمن في تذليل العقبات والصعوبات وايجاد الحلول المناسبة لا لتعقيدها والمماطلة بها". وبينت الوزارة أنه "وجه الوزير في ختام حديثه، الى تشكيل لجنة وزارية تتولى التحقيق بحق المتسبب بهذه الحادثة على أن تنجز مهامها خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام فقط". وأشارت إلى أن "الطالب محمد جلال تمكن من اجتياز الدراسة الإبتدائية بتفوق وعلى أثر ذلك النجاح قدم ولي أمره طلباً للوزير يروم فيه الموافقة على استثنائه من شرط المعدل لخوض الاختبار التفاضلي الخاص في مدارس المتميزين، وأعرب الوزير عن امله بأن يستمر الطالب في مسيرتهِ العلمية بكل كفاءة وازدهار".

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