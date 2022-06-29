شاهد بالفيديو.. أغرب شجار بواسطة

2022/06/29 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أغرب شجار بواسطة "شفلات" وتحطيم سيارات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oHTXnwQ2dZs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أغرب شجار بواسطة "شفلات" وتحطيم سيارات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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