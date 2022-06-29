2022/06/29 | 19:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد يفرض التعادل على الطلبة في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد يفرض التعادل على الطلبة في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).