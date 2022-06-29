2022/06/29 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والأعتدة غير المرخصة خلال عملية أمنية في قضاء قلعة صالح.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة ووفق معلومات استخبارية نفذت قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين عملية أمنية وبحث وتفتيش في قرية أم فصيم في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة".

وأشار البيان إلى "ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والأعتدة غير المرخصة تم تسليمها اصولياً الى جهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. ضبط أسلحة واعتدة خلال عملية أمنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. ضبط أسلحة واعتدة خلال عملية أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).